Депутат: россияне должны увидеть изменения благодаря нацпроектам к лету 2019 года

СЫКТЫВКАР, 16 марта. /ТАСС/. Россияне должны увидеть преобразования в стране благодаря нацпроектам уже к лету 2019 года. Такое мнение высказала журналистам в Сыктывкаре первый зампредседателя комитета Госдумы по культуры, руководитель партийного проекта "Единой России" "Культура малой родины" Ольга Казакова.

"Буквально к лету этого года люди должны увидеть изменения за счет нацпроектов - будет принята необходимая документация, пройдут конкурсы, начнется строительство, реконструкции или ремонты. Сейчас возникает огромное количество рабочих вопросов, и если регионы не включатся в реализацию нацпроектов, то мы ожидаемого эффекта не получим. Главное - чтобы все нацпроекты, в том числе и нацпроект "Культура", дошли до самой глубинки", - сказала Казакова по итогам прошедшего в Сыктывкаре мониторингового совещания по реализации нацпроекта.

По ее словам, кураторам нацпроектов сейчас очень важно настроить регионы на то, что реализация в конкретном селе.

К командной работе призвала и замминистра культуры РФ, куратор нацпроекта "Культура" Ольга Ярилова на вечернем пленарном заседании прошедшего в Сыктывкаре II Северного культурного форума. "Именно региональным управленческим командам предстоит сыграть главную роль при реализации нацпроектов. Важно, чтобы каждый регион имел представления, как все выстроить, чтобы это заработало, чтобы нацпроекты - это командная работа, в которую должны быть включены федеральная исполнительная и законодательная власть, главы городов, районов, поселений и люди, которые должны сказать, что им нужно огромные вложения дали ожидаемый синергетический эффект", - сказала Ярилова.

Кадровые проблемы

Как отметил в беседе с ТАСС замгубернатора Вологодской области Олег Васильев, исполнение нацпроектов - это не только строительство или закупка материалов, оборудования, это в первую очередь подготовка нормативно-правовой базы, принятие планов, подписание соглашений. К примеру, Вологодская область, чтобы претендовать на федеральное финансирование в рамках нацпроекта "Культура", должна была подписать только 15 соглашений в электронной системе, определить показатели KPI, провести подготовительную работу с муниципалитетами - что строить, что ремонтировать и какое оборудование закупать.

"Сегодня на совещании прозвучало предложение дополнительно закупить для регионов автоклубы - кто готов? В Вологодской области три таких ездят. Вроде бы, что за вопрос - надо брать. Но ведь мало получить оборудование - никакой автоклуб или передвижная библиотека ничего не решит, если не будет персонала. Надо понимать, как он будет ездить, есть ли средства на его содержание, есть ли водитель", - рассказал замгубернатора.

Спрос на отечественное

Благодаря нацпроекту мощный импульс получили отечественные производители музыкальных инструментов, обратил внимание гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

"Баяны, балалайки, струнные, скрипки - все это существует, и очень приличного качества. Мы забыли, что до революции выпускаемые в России медные духовые инструменты Циммерман были лучшими в Европе, сейчас к этому возвращаемся", - отметил Брызгалов.

II Северный культурный форум прошел в Сыктывкаре 14-15 марта при поддержке Минкультуры РФ. В нем приняли участие более 300 представителей 28 регионов России, а также Норвегии и Финляндии. Действовали дискуссионные площадки "Проектный театр versus репертуарный театр", "Культура. Образование. Наука", "Музеи и туризм. Эффективное взаимодействие", а также международный библиотечный конвент "Стратегические направления развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития".

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.