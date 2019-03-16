Около 6 млрд рублей направит Кировская область на расселение аварийного жилья до 2024 года

КИРОВ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют до 2024 года направить за счет реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" 6 млрд рублей на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом в субботу сообщил ТАСС министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук.

"В рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" [входящего в нацпроект "Жилье и городская среда"], объем финансирования проекта составит 6 млрд рублей, из них 5,9 млрд рублей (99%) планируется привлечь из федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства)", - сказал Бондарчук.

Он уточнил, что в регионе сформирован реестр аварийного жилищного фонда, в который включено 360 аварийных домов площадью 120,9 тыс. кв. метров, расположенных на территории 28 муниципальных образований.

"Планируемый объем финансирования мероприятий по переселению граждан в рамках регионального проекта в 2019 году составит 496 млн рублей, из них 99% или 491,11 млн рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства. В рамках реализации регионального проекта планируется переселить более 7,2 тыс. человек, проживающих в аварийном жилищном фонде", - отметил Бондарчук.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в области введено в эксплуатацию 551 тыс. кв. метров жилья. В 2019 году план по вводу жилья составляет 606 тыс. кв. метров жилья, а к 2024 году власти региона планируют увеличить объемы жилищного строительства до 827 тыс. кв. метров в год.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в октябре - декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Паспорт нацпроекта был утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам 24 сентября 2018 года. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и свыше 7 млрд рублей из внебюджетных источников.