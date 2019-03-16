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На нацпроект "Демография" в Нижегородской области направят более 30 млрд руб. до 2021 года

По словам губернатора Глеба Никитина, свыше 7 млрд рублей составят межбюджетные трансферты, 2,4 млрд рублей - деньги бюджета области и 20,5 млрд рублей - средства Пенсионного фонда России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Демография" в Нижегородской области до 2021 года превысит 30 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор области Глеб Никитин.

"В период с 2019 по 2021 год общее финансирование нацпроекта "Демография" составит 30,05 млрд рублей", - сказал Никитин. По его словам, свыше 7 млрд рублей от этой суммы составят межбюджетные трансферты, 2,4 млрд рублей - деньги бюджета области и 20,5 млрд рублей - средства Пенсионного фонда России.

Как уточнил глава региона, нацпроект в регионе нацелен на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

На сегодняшний день заключены соглашения на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансферов по всем федеральным проектам, которые предусматривают выделение денег.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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