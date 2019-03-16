Нижегородская область до 2021 года получит более 62 млрд рублей на нацпроекты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Объем федерального финансирования национальных проектов в Нижегородской области превысит 62 млрд рублей. В общей сложности на их реализацию в регионе до 2021 года будет направлено свыше 83 млрд рублей бюджетных средств, сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин.

"В рамках подготовки региональных проектов правительством Нижегородской области была проведена активная заявочная компания по привлечению денежных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных проектов. Объем финансирования региональных составляющих всех национальных проектов на 2019-2021 годы составляет более 83 млрд рублей, из них более 62 млрд рублей - федеральные средства. Нижегородская область участвует во всех проектах, предполагающих межбюджетные трансферты", - сказал он.

По словам Никитина, на сегодняшний день подписано 41 соглашение с федеральными министерствами.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.