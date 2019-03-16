Более 93% жителей Тамбовской области обеспечат качественной питьевой водой к 2024 году

ТАСС, 16 марта. Власти Тамбовской области благодаря реализации нацпроекта "Экология" намерены увеличить до 93,5% долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 2024 года, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.

По данным Роспотребнадзора, в Тамбовской области сегодня около 11% жителей или более 110 тыс. человек не обеспечены качественной питьевой водой.

"В рамках регионального проекта "Чистая вода" в период на 2019-2024 годы планируется освоить около миллиарда рублей. Выполнение проекта обеспечит 93,5% жителей области качественной питьевой водой", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, сегодня более 60% водопроводных сетей в регионе изношены и требуют ремонта. В 10% населенных пунктах области вообще отсутствует центральный водопровод. Первый год реализации программы будет направлен на полную инвентаризацию всех систем водоснабжений и выделение тех участков, которые наиболее влияют на подачу некачественной воды населению Тамбовской области.

Как уточняет пресс-служба, в 2018 году из бюджета области на обеспечение населения питьевой водой было направлено около 29,5 млн рублей. На эти средства были построены и реконструированы шесть водонапорных башен, семь водозаборных скважин, 2,12 километра сетей водопровода.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".