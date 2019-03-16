Около 400 млн рублей направят на преобразование Центра одаренных детей под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области к концу 2019 года планируют преобразовать единственный в регионе Центр по работе с одаренными детьми, который в течение пяти лет существует на базе пансионата "Репное" под Воронежем. Вместо одного центра будет создано три кампуса, до 2021 года на их развитие направят около 400 млн рублей, сообщила ТАСС представитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Людмила Сиволдаева.

"До конца 2019 года в рамках нацпроекта "Образование" планируется преобразовать Центр поддержки одаренных детей Воронежской области. Будут созданы кампус круглогодичного посещения на 1480 детей - на базе пансионата "Репное", кампус "Наука" - на базе бизнес-центра "Мегион" с технической, естественно-научной и другими лабораториями, а также кампус "Искусство и спорт" - на базе Губернского педагогического колледжа", - сказала Сиволдаева.

Она уточнила, что в 2019 году на преобразование Центра направят около 300 млн рублей, в том числе 211 млн рублей - из федерального бюджета. Всего до 2021 года на эти цели выделят порядка 400 млн рублей.

В Воронеже в 2014 году открыт единственный в регионе Центр по работе с одаренными детьми, который на базе пансионата с лечением "Репное" ежегодно принимает до 1400 детей, ставших победителями и призерами профильных турниров и олимпиад. Для них в Центре проводят специализированные смены - физико-математические, филологические, лингвистические, химико-биологические, историко-правовые, театральные, художественные.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

В Воронежской области в рамках этого нацпроекта реализуют восемь региональных проектов, в том числе "Успех каждого ребенка", "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Социальная активность", "Новые возможности для каждого" и "Поддержка семей, имеющих детей".