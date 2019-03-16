В Нижегородской области в рамках нацпроекта построят один и заменят восемь ФАПов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" намерены построить один и заменить восемь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионе. Об этом ТАСС сообщил губернатор области Глеб Никитин.

"Проектом ["Развитие первичной медико-санитарной помощи"] предусматривается строительство одного и замена восьми ФАПов", - сказал он.

Кроме того, планируется закупка 21 мобильного передвижного комплекса для организации выездных форм работы. Также по нацпроекту будут закупаться авиационные услуги. К 2024 году число вылетов санитарной авиации в Нижегородской области должно достичь 367 в год. При этом число больных, эвакуированных силами санавиации к концу реализации проекта должно составить 297 человек в год.

Ранее сообщалось о том, что финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области до 2021 года составит 6,8 млрд рублей. В 2019 году на реализацию проекта направят 2,1 млрд рублей, в 2020 году - 3,2 млрд рублей, в 2021 год - 1,5 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.