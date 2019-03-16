Число лечившихся в Нижегородской области иностранцев вырастет в 4,6 раза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области намерены к 2024 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" увеличить число пролеченных иностранцев в регионе в 4,6 раза, превысив показатель в 3,5 тыс. человек в год. Об этом ТАСС сообщил губернатор области Глеб Никитин.

"Предусмотренные в проекте мероприятия в основном касаются разработки методических рекомендаций и принятия нормативно-правовых документов на федеральном уровне, а также включают информационно-коммуникационные мероприятия по привлечению иностранцев для лечения в России. В настоящее время заложено увеличение числа пролеченных иностранных граждан в 4,6 раза, то есть к концу 2024 года число иностранцев, которые получили медицинскую помощь в области, будет ежегодно составлять более 3,5 тыс. человек", - сказал он.

Никитин уточнил, что проект развития экспорта медицинских услуг в данный момент не предусматривает финансирования. Он будет обеспечиваться за счет текущего финансирования отрасли. По его словам, реализация проекта может быть связана с организацией в крупных медицинских учреждениях специальных отделов госпитализации иностранных граждан, организацией процессов сопровождения пациентов от плановой госпитализации до выхода из клиники по завершению лечения.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.