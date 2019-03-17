Президиум Совета по нацпроектам может обсудить тему поддержки семей на заседании 18 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Финансовая поддержка семей при рождении детей, создание в детсадах новых мест для детей до трех лет, укрепление здоровья граждан могут стать основными темами заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое пройдет 18 марта. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в социальном блоке правительства.

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта "Демография": увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение суммарного коэффициента рождаемости; увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни; рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Финансовая поддержка семей

Нацпроект "Демография" включает в себя ежемесячные денежные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет, выдачу сертификатов на материнский капитал, предоставление кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке 6%, осуществление экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить дополнительные меры поддержки семей, в частности увеличить с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня шести процентов годовых на весь срок действия этих кредитов. Кроме того, Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума.

"Инициатива президента позволит увеличить число семей - получателей выплат. Так, по оценке Минтруда России, при установлении в качестве критерия нуждаемости двукратной величины прожиточного минимума потенциальная численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличится до 70% от семей, где рождаются первые дети", - подчеркнули ТАСС в Минтруде.

Молодые мамы смогут работать

К 2021 году каждый ребенок от полутора до трех лет будет обеспечен местом в детском саду. Кроме того, число женщин с детьми дошкольного возраста, которые имеют работу, вырастет с 64,6% до 68,5% к 2024 году.