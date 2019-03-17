Медведев проведет совещания по нацпроекту "Демография" и ценам на удобрения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На этот раз темами обсуждения, как сообщила пресс-служба кабинета министров, станут "актуальные вопросы реализации национального проекта "Демография".

В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, главы Минтруда и Минспорта Максим Топилин и Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Как ранее сообщили ТАСС в социальном блоке правительства, основными темами дискуссии могут стать финансовая поддержка семей при рождении детей, создание новых мест в детсадах для детей до трех лет, укрепление здоровья граждан.

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта "Демография" - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

По нацпроекту "Демография" реализуется пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения", "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" и "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва".

Совещание по ценам на удобрения

По данным пресс-службы, в понедельник Медведев также проведет совещание по ценам на минеральные удобрения. На него приглашены вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, руководители профильных предприятий.

На прошлой неделе на заседании кабинета министров Медведев поручил Патрушеву организовать совещание с производителями минеральных удобрений для обсуждения ситуации с ростом цен на их продукцию. Это поручение премьер дал после доклада главы Минсельхоза, который сообщил о росте цен на минеральные удобрения, хотя в 2018 году ведомство и компании - производители этой продукции подписали соглашения о стабилизации цен. Мантуров же заверил, что производители удобрений выполняют ранее достигнутые договоренности.