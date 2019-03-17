Глава Минобрнауки: для привлечения иностранных студентов надо развивать инфраструктуру

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Привлечение иностранных студентов в Россию требует развития инфраструктуры российских городов, считает министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Программу [привлечения студентов] сейчас очень активно обсуждаем с каждым университетом, с руководителем региона <...> Города должны в этом смысле поменяться, чтобы в этот город захотел приехать студент. Ведь он едет учиться за свои деньги. Город должен быть комфортным, безопасным, в нем должно быть чисто, он должен уделять внимание развитию образования, развитию исследования, развитию технологий", - сказал Котюков в опубликованном в понедельник интервью газете "Комсомольская правда".

По словам министра, прибывшим из-за рубежа студентам будет предоставлена возможность не только получить российское образование, но и "реализовать свой интеллектуальный потенциал <...> здесь же, в России". Для этого министерство работает над задачей, чтобы сделать такое "предложение в рамках миграционного законодательства", пояснил Котюков.

В рамках национального проекта "Образование" количество иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах, к концу 2024 года должно составить порядка 425 тыс. человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором нацпроекта назначена вице- премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.