Приамурье в 2019 году получит более 120 млн рублей на развитие экспорта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 марта. /ТАСС/. Амурская область в 2019 году в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" получит из федерального бюджета более 120 млн рублей, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела экономических программ и анализа регионального министерства сельского хозяйства Ирина Попова.

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области, где выращивается около 40% общего объема российской сои. Бобовые - одна из главных статей экспорта региона.

"В 2019 году Амурская область получит 120,5 млн рублей из федерального бюджета по нацпрограмме "Экспорт продукции АПК", - сказала Попова.

Как сообщили ТАСС в отделе землепользования и плодородия регионального минсельхоза, выделенные средства пойдут на мероприятия по увеличению площадей для выращивания экспортной продукции. Сельскохозяйстенные угодья, которые не использовались, расчистят от деревьев и кустарников. Затем эти земли введут в оборот. Всего в 2019 году должно быть расчищено почти 10 тыс. га.

Ранее сообщалось, что вся посевная площадь в Амурской области в 2019 году, по прогнозу, составит 1280 тыс. га, что на 10 тыс. га больше прошлогодних объемов. В целом в амурском растениеводстве ежегодно наблюдается рост посевных площадей, который обеспечен в основном за счет ввода в эксплуатацию залежных земель и повышения продуктивности земельных угодий. В 2018 году за счет введения в оборот залежных земель общая посевная площадь увеличилась на 30 тыс. га по сравнению с уровнем 2017 года. А к 2024 году посевные площади в области планируют довести до 1,5 млн га.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.