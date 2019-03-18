В России стартует первый этап профессионального обучения граждан старшего поколения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый этап программы профессионального обучения по международным стандартам WorldSkills для граждан предпенсионного возраста стартует в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".
"18 марта в России стартует первый этап специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. За парты колледжей и техникумов сегодня сядут необычные студенты - люди старшего поколения, которые приняли нетривиальное в их возрасте решение - освоить востребованные и перспективные на рынке труда навыки", - отметили в пресс-службе.
На первом этапе более чем 400 участникам предоставлен выбор из 39 программ по 27 компетенциям, но уже в апреле список компетенций будет расширен до 116. Программа является бесплатной для россиян и рассчитана на период до 2024 года, каждый слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период ее реализации. "Основной этап стартует 5 апреля 2019 года, когда будет открыта регистрация на специальном сайте программы", - добавили в пресс-службе.
"Программы WorldSkills, разработанные на основе мировых стандартов, помогут сотрудникам, обладающим ценным многолетним опытом и стажем, упрочить свои позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда или даже вовсе "перезагрузить" свою личную карьеру, - подчеркивает генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов. - Кроме того, мы даем людям возможность освоить компетенции, которые в обществе до сих пор считаются элитарными, такие как мехатроника, промышленный дизайн, виртуальный мерчендайзинг и проч. Теперь благодаря нашим образовательным программам они могут стать массовыми, и даже более - отличительным знаком тех, кому за пятьдесят. Люди в возрасте с активной жизненной позицией вполне могут их освоить, причем в соответствии со всеми международными требованиями, что, конечно, является несомненным плюсом для работодателей".
- Как регионы России создают систему долговременного ухода за пожилыми людьми
- Более 1,6 тыс. пожилых жителей Среднего Урала обучили работе на компьютере за два года
- В Петербурге в 2019 году создадут Центр организации соцобслуживания для пожилых людей
- Голодец: рекомендации по безопасным занятиям спортом нужно разработать для пожилых людей
Программа обучения граждан старшего возраста реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В пилотном этапе принимают участие девять городов семи регионов России: Казань, Великий Новгород, Боровичи, Тюмень, Тобольск, Реутов, Екатеринбург, Томск и Москва. До конца 2019 года по мировым стандартам WorldSkills будет обучено 25 тыс. россиян предпенсионного возраста из всех регионов страны. Желающие заявиться на образовательную программу смогут выбрать удобный для них график обучения - с отрывом или без отрыва от работы.
"По итогам учебы каждый участник, помимо документа об обучении, дополнительно получит "Скиллс Паспорт" - сертификат профессиональных умений человека", - заключили в пресс-службе.
Движение WorldSkills в России
Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. Союз внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.
Федеральный проект "Старшее поколение"
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.
Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, а также приведение организаций социального облуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.