В России стартует первый этап профессионального обучения граждан старшего поколения

"18 марта в России стартует первый этап специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. За парты колледжей и техникумов сегодня сядут необычные студенты - люди старшего поколения, которые приняли нетривиальное в их возрасте решение - освоить востребованные и перспективные на рынке труда навыки", - отметили в пресс-службе.

На первом этапе более чем 400 участникам предоставлен выбор из 39 программ по 27 компетенциям, но уже в апреле список компетенций будет расширен до 116. Программа является бесплатной для россиян и рассчитана на период до 2024 года, каждый слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период ее реализации. "Основной этап стартует 5 апреля 2019 года, когда будет открыта регистрация на специальном сайте программы", - добавили в пресс-службе.

"Программы WorldSkills, разработанные на основе мировых стандартов, помогут сотрудникам, обладающим ценным многолетним опытом и стажем, упрочить свои позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда или даже вовсе "перезагрузить" свою личную карьеру, - подчеркивает генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов. - Кроме того, мы даем людям возможность освоить компетенции, которые в обществе до сих пор считаются элитарными, такие как мехатроника, промышленный дизайн, виртуальный мерчендайзинг и проч. Теперь благодаря нашим образовательным программам они могут стать массовыми, и даже более - отличительным знаком тех, кому за пятьдесят. Люди в возрасте с активной жизненной позицией вполне могут их освоить, причем в соответствии со всеми международными требованиями, что, конечно, является несомненным плюсом для работодателей".