АФК "Система" вложит миллионы долларов в создание медицинской лаборатории в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. АФК "Система" готова вложить миллионы долларов в создание современной медицинской лаборатории в Новосибирске. Компания уже заключила соответствующий договор с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, сообщил журналистам в понедельник управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов.

Национальный проект "Наука" предполагает опережающее рост валового внутреннего продукта страны увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников, а также создание центров геномных исследований мирового уровня.

"Мы не хотим стартовать с нулевой точки и поэтому мы уже заключили договор с институтом цитологии и генетики. Также необходимо построить самую современную лабораторию, основанную на самом современном оборудовании, которая позволит проводить все самые необходимые исследования, необходимо поддержать все начинания и исследования, которые уже были сделаны <…> [Инвестиции] будут - миллионы долларов", - сказал Сиразутдинов, не уточнив сроки создания лаборатории.

По его словам, проходящий в Новосибирске в понедельник симпозиум GeneCellTech-2019 можно считать начальной точкой реализации проекта. Кроме того. он отметил, что возможно сотрудничество компании "Медси" (принадлежащей АФК "Системе") и создаваемой лаборатории. "Ведь будущее за 4П- медициной, и это будущее может быть определено путем глубоких исследований и нахождением подходов к различного рода болезням: иммунотерапии, генной инженерии. Таким образом, мы можем заранее предсказать, какой болезнью будет болеть человек", - сообщил представитель компании.

Национальный проект "Наука" состоит из трех федеральных проектов - "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследования и разработок". Курирует нацпроект заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Руководителем национального проекта "Наука" является министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, администратором - заместитель главы Минобрнауки РФ Алексей Медведев.