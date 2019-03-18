На борьбу с онкозаболениями в Кузбассе направят более 25 млрд руб. за шесть лет

КЕМЕРОВО, 18 марта. /ТАСС/. Финансирование регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Кузбассе составит 25 094 млрд рублей на протяжении шести лет - с 2019 по 2024 гг. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального департамента охраны здоровья населения.

"Общий объем финансирования проекта составляет 25 094 млрд рублей, в том числе 21 942 млрд - это средства территориального фонда ОМС, 2,15 млрд - средства федерального бюджета, еще 995 млн - деньги областного бюджета", - сообщили в пресс-службе. На эти средства будут созданы новые подразделения онкологической службы, закупят новое лабораторное, диагностическое и хирургическое оборудование для медучреждений, оказывающих помощь онкобольным.

По словам главного врача Кемеровского областного онкологического диспансера Виктора Луценко, основная цель всех мероприятий по модернизации онкологической службы Кузбасса - снижение смертности от злокачественных новообразований в области. Сейчас этот показатель по региону более чем на 17% выше среднероссийского, уточнил он.

"В целом по области - 238 [человек на 100 тыс. населения умирают в год от злокачественных новообразований], это высокая очень цифра, по стране этот показатель составляет 202 [человека] на 100 тыс. населения. В связи с этим поставлена задача на ближайшие несколько лет снизить смертность до 189 [человек]", - рассказал врач.

По его данным, к 2021 году в Кемерове запланирован ввод нового хирургического онкологического корпуса на 180 коек. Кроме того, в регионе за время реализации нацпроекта "Здоровье" будет создано 11 центров амбулаторной онкологической помощи. "При современной сопроводительной терапии неприятные последствия основного лечения нивелируются. Пациентам не нужно находиться в стационаре круглосуточно, они получат химиотерапию и вернутся домой. <…> Это необходимо для того, чтобы пациенты, находящиеся за пределами двух крупных городов области - Кемерова и Новокузнецка, - могли получать помощь максимально близко к тому месту, где они проживают", - сказал Луценко.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах, в том числе в здравоохранении, были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина от 2018 г., их планируется реализовать до 2024 года. Целевыми показателями нацпроекта "Здравоохранение" является снижение смертности населения, в том числе и от онкологических заболеваний, а также повышение качества и доступности оказания медицинских услуг.