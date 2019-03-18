На ремонт моста в Северодвинске направят около 200 млн рублей из федерального бюджета

АРХАНГЕЛЬСК, 18 марта. /ТАСС/. Финансирование ремонта ключевого моста в Северодвинске Архангельской области составит 200 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщил ТАСС заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников.

Ягринский мост соединяет остров Ягры, где расположен один из районов Северодвинска, а также центр судоремонта "Звездочка", с остальной частью города.

"Изначально мосты в проекте не учтены, но принято решение, что будут дополнительные средства на так называемые капиталоемкие мероприятия с уточнением, что в агломерациях. Можно будет ремонтировать мосты, даже строить. Уже есть распоряжение, что 200 млн рублей выделено на мост на остров Ягры в Северодвинске уже в этом году", - сказал Кулижников.

По его словам, направлена заявка на выделение средства на создание транспортной развязки на съезде с автомобильно-железнодорожного моста через Северную Двину в Архангельске.

"На создание транспортной развязки над проспектом Обводный канал при съезде с моста требуется 1,9 млрд рублей. Нужно, чтобы над Обводным был путепровод, чтобы машины не стояли при съезде с моста. Проект уже отдали в Москву, там думают, если не на этот год, то на следующий [год будут выделены средства] ", - пояснил заместитель министра.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.