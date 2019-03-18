Томская область первая в РФ начала учить людей старшего возраста по программе WorldSkills

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста (старше 50 лет) по международным стандартам WorldSkills стартовало в Томской области в понедельник в рамках нацпроекта "Демография". Обучение за год пройдут порядка 500 человек, сообщила журналистам одна из кураторов обучающего проекта Юлия Высокоморная.

Ранее сообщалось, что в пилотном этапе проекта "Старшее поколение" (реализуется в рамках нацпроекта "Демография") принимают участие девять городов семи регионов России: Томск, Казань, Великий Новгород, Боровичи, Тюмень, Тобольск, Реутов, Екатеринбург и Москва. Основной этап стартует 5 апреля 2019 года. До конца 2019 года по международным стандартам WorldSkills будет обучено 25 тысяч россиян предпенсионного возраста из всех субъектов РФ.

"На данный момент в Томской области разработано три обучающие программы, рассчитанные на 72 часа каждая: "Цифровая грамотность", "Веб-дизайн и разработка" и "Сетевое системное администрирование". Всего планируется разработать программы по 39 направлениям. Сегодня на эти программы зарегистрировались 56 человек. Всего в течение года мы планируем обучить около 500 томичей предпенсионного возраста", - сказала Высокоморная, уточнив, что обучение будет проходить на базе Томского техникума информационных технологий.

Вице-губернатор Людмила Огородова на церемонии старта образовательной программы подчеркнула, что регион стал первым в России, где началось обучение людей в возрасте старше 50 лет в рамках плотного этапа проекта. Обучение будет бесплатным, по его итогам слушатели должны будут сдать демонстрационный экзамен, чтобы получить диплом.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 80 стран-участниц. Россия вошла в их число в 2012 году.

Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.

О нацпроекте "Демография"

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, а также приведение организаций социального облуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей предпенсионного возраста.