В Федеральном казначействе объяснили медленное поступление средств на нацпроекты в регионы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Причина, по которой регионы к середине марта получили лишь 1,6% от общего объема средств на нацпроекты, заключается в том, что соглашения между профильными ведомствами и субъектами РФ были заключены в последний момент, сообщил ТАСС заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев.

Ранее Госдума написала обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором обратила внимание на процесс предоставления средств регионам для реализации нацпроектов. Депутаты указали на то, что закон о бюджете на 2019-2021 годы предусматривает значительный объем средств на реализацию национальных проектов и предоставление межбюджетных трансфертов регионам. Речь идет о 617 млрд рублей субсидий в региональные бюджеты. Однако, по данным Казначейства России на 12 марта, субъекты потратили около 10 млрд рублей, что составляет лишь 1,6% от общего объема выделенных средств.

Огромные средства просто лежат на казначейских счетах вместо того, чтобы использоваться для финансирования мероприятий нацпроектов, подчеркнули депутаты.

"У Казначейства России нет проблем с ликвидностью в части выделения средств на национальные проекты. А то, что такая низкая касса, - значит, что регионы не предоставляют нам подтверждающие документы, под которые можно проводить эти расходы. В этой сфере взаимодействие построено в рамках соглашений о выделении субсидий, где одна сторона - это те, кто отвечают за исполнение федерального бюджета - соответствующие министерства и ведомства, а вторая - органы власти субъектов Российской Федерации", - пояснил замглавы Казначейства.

Он уточнил, что крайний срок заключения подобных соглашений - 15 февраля. "Интенсивно их стали заключать с начала февраля. В итоге дедлайн наступил, новые подобные соглашения на этот год заключать уже нельзя. И только после этого, как правило, регионы начинают проводить конкурсные процедуры - торги по закупкам товаров, работ и услуг, а это процесс небыстрый", - отметил Прокофьев, подчеркнув, что именно в этом он видит причину такого низкого процента кассового расходования этих средств на текущий момент.

Бюджетные средства, в том числе для межбюджетных трансфертов, находятся на Едином казначейском счете федерального бюджета и выделяются регионам под потребность при предоставлении ими в органы Казначейства России подтверждающих документов.

"Например, Минздрав России выделяет деньги на закупку томографов для Тверской области, Тверская область получает лимиты бюджетных обязательств - подтверждение того, что Казначейство выделит эти деньги за счет средств федерального бюджета. В рамках этих лимитов регион заключает в электронном виде соглашение о соответствующей субсидии с федеральным министерством, выходит на электронные торги, заключает государственный контракт. Дальше в соответствии с ним регион опять-таки в электронном виде, с приложением соответствующих документов, подтверждает нам, что ему нужны на эти цели определенные денежные средства, и после проверки документов, оснований мы их выделяем под обоснованную потребность", - рассказал Прокофьев. Он также подчеркнул, что после этого денежные средства проходят транзитом через соответствующий счет бюджета Тверской области и направляются тому, кто поставляет томографы в соответствии с условиями государственного контракта, то есть федеральные деньги не лежат, как это было раньше, продолжительное время на счете бюджета соответствующего региона.