На сохранение лесов в Пермском крае направят около 108 млн рублей

ПЕРМЬ, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 108 млн рублей планируется выделить в 2019 году на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" (входит в нацпроект "Экология") в Пермском крае, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе минприроды региона.

"Пермский край участвует в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", общая сумма выделенных средств на мероприятия в рамках этого проекта в 2019 году составляет 107,7 млн рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным министерства, из федерального бюджета в 2019 году край получил более 57 млн рублей, эти средства направят на мероприятия по лесовосстановлению, на покупку лесохозяйственной техники, формирование запаса лесных семян. На покупку лесопожарной техники выделено почти 50 млн рублей, за счет федеральных средств парк пополнится на семь единиц, из краевого бюджета на обновление техники и расширение системы видеонаблюдения и оперативного обнаружения очагов лесных пожаров будет выделено 57 млн рублей, эти деньги позволят обновить парк лесопатрульной и лесопожарной техники на 19 единиц. Также установят дополнительно 15 камер видеонаблюдения.

В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).