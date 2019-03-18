Во всех регионах России планируют создать новые центры повышения квалификации для учителей

АСТРАХАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Новые центры для повышения квалификации учителей должны появиться во всех регионах России до 2024 года в рамках федерального проекта "Учитель будущего" (входит в нацпроект "Образование"). Об этом в понедельник ТАСС сообщила директор департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения РФ Анна Хамардюк.

"Создается (в рамках нацпроекта "Образование") относительно новая инфраструктура, которая позволяет организовывать повышение квалификации учителей, работу с их профессиональными индивидуальными дефицитами на площадках двух типов. Условно - это центры оценки и центры, которые будут организовывать курсы повышения квалификации, исходя из запросов учителей <...> В идеале такие центры, такая инфраструктура должна быть создана в каждом регионе", - сказала Хамардюк.

Она уточнила, что в этом году 11 регионов начали создавать такие центры. В остальных субъектах пока работают институты повышения квалификации учителей, но, по словам собеседницы агентства, "часто та логика, в соответствии с которой они организуют деятельность, немного архаична". "Эти регионы, наблюдая за пилотными, тоже должны будут менять систему работы с педагогом. В частности, летом планируем провести отбор (регионов для вхождения в нацпроект) на 2020 год", - добавила Хамардюк.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем министр просвещения РФ Ольга Васильева.

18 марта в Астрахани на базе Института развития образования "Платформа" проходит семинар-совещание по реализации проекта "Учитель будущего". В нем принимают участие представители 11 регионов, где в пилотном режиме начали отрабатывать передовые механизмы повышения квалификации педагогов. Астраханская область также входит в число "пилотов".