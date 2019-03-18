Аналог центра для одаренных детей "Сириус" намерены открыть под Тамбовом

ТАМБОВ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Тамбовской области намерены создать образовательный центр для талантливых детей по аналогии с "Сириусом" в Сочи, сообщила ТАСС в понедельник начальник отдела управления образования и науки по региону Любовь Герасимова.

Центр "Сириус" был открыт на базе олимпийских объектов образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Центр призван охватить большое число одаренных детей из всех регионов, а также создать систему социальных связей, объединяющую в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы.

"До 2021 года за счет средств проекта "Успех каждого ребенка" (входит в нацпроект "Образование" - прим. ТАСС) мы планируем создать в регионе новое образовательное пространство для одаренных школьников - лагерь для круглогодичного пребывания "Тамбовский Сириус", который станет аналогом сочинского центра "Cириус". У него будет три направления работы - это наука, спорт и искусство. Задача центра - выявлять в регионе самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, особенно в части получения образования и профессиональных навыков", - сказала Герасимова.

По ее словам, сейчас формируется концепт проекта. В качестве базовой площадки рассматривается существующий лагерь "Космос", расположенный в поселке Тулиновка под Тамбовом. Уж известно, что лагерь будет рассчитан на 250 мест.

"Реализация проекта обойдется в 226,3 млн рублей", - уточнила начальник отдела.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.