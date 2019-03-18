Более 607 млн руб. выделят на строительство дороги в Омске к новым микрорайонам в 2019 г.

ОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Более 607 млн рублей получит Омская область из федерального бюджета в 2019 году на строительство дороги в областном центре. Это позволит повысить транспортную доступность новых микрорайонов, сообщил ТАСС в понедельник министр строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Заев.

"По нацпроекту "Жилье [и городская среда]" Омской области на 2019 год из федерального бюджета выделено более 607 млн рублей на строительство и реконструкцию автомобильной дороги [в Омске] от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская и ул. Крупской", - сказал Заев.

По его словам, сейчас существуют проблемы с транспортной доступностью района. "Дорог мало, <...> приходится стоять в пробках. В этом случае дорога-дублер станет "палочкой-выручалочкой" и для автомобилистов, и для городского пассажирского транспорта", - пояснил министр.

Он отметил, что строительство дороги может положительно отразиться на темпах жилищного строительства. "Транспортная доступность микрорайонов станет стимулом для продажи квартир в новостройках и возведению новых домов, расширению социальной сферы и сферы предпринимательства. Улучшится качество жизни людей - все необходимое появится в шаговой доступности", - считает глава Минстроя региона.

В рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства, модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства, стимулируя внедрение передовых технологий, создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а также механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с соблюдением их жилищных прав.