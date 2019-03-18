Минприроды предложило ужесточить наказание за незаконную вырубку леса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Наказание за незаконную вырубку лесов необходимо ужесточить. С соответствующим предложением выступил в понедельник на заседании по нацпроекту "Экология" в Совете Федерации глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Ведется работа по борьбе с незаконными рубками, разработан комплексный план. Мы предлагаем ужесточить меры уголовной ответственности за незаконные вырубки лесных насаждений и приобретение незаконно заготовленной древесины", - сказал он.

Согласно статье статье 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", в настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.