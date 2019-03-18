Минприроды дополнительно проверит схему обращения с мусором в Архангельской области

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Территориальная схема обращения с отходами (основной документ, регулирующий, как собирается и куда вывозится мусор) Архангельской области будет дополнительно проверена. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в понедельник на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Темой открытого диалога стал национальный проект "Экология". Министр, в частности, комментировал работу отдельных регионов по переходу на новую систему обращения с отходами и по рекультивации свалок.

"Наиболее проблемной видится ситуация в Архангельской области, где недостаточно выстроено взаимодействие с населением. Там в ближайшее время будет проверена терсхема и даны рекомендации. Но без активного участия региональной власти ситуацию не решить", - сказал Кобылкин.

Ранее стало известно о планах создания нового объекта обращения с отходами в регионе - экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области. Это вызвало недовольство местных жителей. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что строительство экотехнопарка продлится до февраля 2020 года.

Кобылкин положительно оценил успехи Курганской области, где за месяц было ликвидировано 13 незаконных свалок. По словам министра, в рамках национального проекта, будут рекультивированы шесть объектов накопленного экологического вреда в Арктической зоне РФ: в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе, Республике Карелия и Республике Саха (Якутия).

"В нескольких субъектах незаконные свалки вместо того, чтобы убирать, вырезают с фотографий. Есть жалобы на некорректный расчет, где-то квитанции приходят на умерших родственников. Считаю правильным, что Генпрокуратура подключилась к проверкам по двойным платежам и другим нарушениям", - отметил министр.