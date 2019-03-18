Медведев ждет от губернаторов своевременной работы по нацпроектам

На заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам председатель правительства напомнил об обращении к нему депутатов Госдумы по поводу реализации национальных проектов. "На эти цели в виде межбюджетных трансфертов регионам в федеральном бюджете предусмотрено весьма значительное финансирование: в 2019 году около 600 млрд рублей", - констатировал глава кабинета министров. Он добавил, что "все без исключения субъекты заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий", но при этом, по данным федерального казначейства, из этих денег регионами потрачено совсем немного.

Премьер признал, что "с одной стороны, это объективная ситуация, поскольку кассовые расходы федерального бюджета нужно осуществлять под существующую потребность". При этом он подчеркнул: "С другой стороны, нужно настроить систему управления национальными проектами таким образом, чтобы существующие процессы не мешали, а наоборот, помогали достижению существующих целей". Медведев напомнил, что правительство РФ приняло все необходимые для старта нацпроектов решения. "Региональные власти должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансферта, то есть, после распределения денег в законе о бюджете", - указал глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что данное требование "касается не только этого года, но всей предстоящей работы над национальными проектами". "То есть, этим можно заниматься с 1 января, не позже, а с 1 января", - обратил внимание губернаторов премьер-министр. Он добавил, что "также можно проводить конкурсы в самом начале года". "То есть, на основе тех правовых оснований, которые дает федеральный бюджет, можно проводить конкурсные процедуры и заключать договоры, а не ждать каких-то других решений", - пояснил Медведев. И подчеркнул: "Я хочу, чтобы это все услышали и именно в таком ключе и действовали".

Поручение премьера и персональная ответственность

Председатель правительства поручил подготовить его поручение всем главам субъектов Федерации и "сегодня же его выпустить". "Региональные власти должны начинать работу по реализации нацпроектов в те сроки, о которых я сказал, но у нас таким правом редко кто пользуется. Эту возможность нужно и министерствам, и ведомствам, и регионам подробно разъяснять, а кураторам национальных проектов - это все контролировать", - потребовал Медведев. На его взгляд, "консультации должны проходить в режиме онлайн, чтобы вообще не затягивать с реализацией нацпроектов". Премьер добавил, что "это касается и тех решений, которые в регионах должны приниматься, - внутренние распорядительные документы, нормативные акты".

"Все это должно быть сделано в самые короткие сроки, поскольку это диктует само содержание работы. Никто персональную ответственность за эти вопросы не отменял", - предупредил Медведев.

Правила контрактной системы

"Если в ходе исполнения региональных проектов их расходные обязательства будут выходить за пределы доведенных трансфертов, то правительство готово принимать решения о предоставлении права на заключение соглашений на весь срок реализации этого обязательства", - сказал Медведев. По его словам, "таким образом, если у того или иного субъекта Федерации есть проект по строительству школы или медицинского центра в 2022, 2023 году, то мы можем дать такое право по заключению соглашения о субсидии на эти цели и на этот период при условии, конечно, что этот проект проработан, просчитан и обоснован".

Председатель правительства также считает необходимым "совершенствовать сами правила о контрактной системе с тем, чтобы регионы могли начинать расходовать средства как можно быстрее". На его взгляд, "сама эта система очень тяжеловесная, очень сложная". "И, когда речь шла об исполнении каких-то единичных обязательств, эти сроки можно было продлевать, сейчас, с учетом огромных денег на национальные проекты и колоссальных задач, которые стоят, эта система нуждается в упрощении", - уверен глава кабмина. Он поручил в правительстве РФ "подготовить соответствующие предложения", и добавил, что в данной работе могут принять участие и регионы.