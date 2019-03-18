"Ростелеком" объявил торги на 32,3 млрд рублей для строительства линий связи в регионах

ТАСС, 18 марта. "Ростелеком" объявил о проведении торгов на сумму 32,3 млрд рублей для строительства линий связи в регионах России в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". Информация о закупках размещена на сайте компании.

Компания объявила 29 закупок. Самая дорогостоящая закупка пройдет в Якутии, где на строительство линий связи собираются потратить 1,63 млрд рублей. Самая дешевая закупка пройдет во Владимирской области (221 млн рублей).

Закупки также будут осуществляться в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Курганской, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Ивановской, Липецкой, Курской, Орловской, Калужской, Костромской, Амурской, Сахалинской, Ярославской, Магаданской областях, Пермском, Хабаровском, Приморском и Камчатского краях.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.