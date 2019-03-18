Регионы в течение недели направят в Госдуму предложения по цифровизации экономики

МОСКВА, 18 марта./ТАСС/. Комитет Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока в течение недели будет собирать предложения субъектов РФ по цифровизации экономики для разработки рекомендаций, в том числе в нацпроект "Цифровая экономика", сообщил в понедельник ТАСС глава комитета Николай Харитонов.

"Я думаю, что в течение недели мы соберем все предложения... [в том числе по программе "Цифровой экономики"] и представим конкретные рекомендации. Мы их, как правило, рассылаем и президенту РФ, и в правительство, и в министерства, и ведомства и в регионы, а потом будет вестись по ним работа", - сказал он.

По его данным, в понедельник в круглом столе "Нормативное и правовое регулирование цифровизации в российских регионах", прошедшем в Госдуме, приняли участие в режиме видеосвязи порядка 400 человек из 44 регионов России.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.