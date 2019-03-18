Новосибирский театр "Глобус" по нацпроекту реконструирует крышу здания-парусника

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Новосибирский академический молодежный театр "Глобус", располагающийся в здании, имеющем форму парусного судна, в рамках нацпроекта "Культура" проведет в 2019 году реконструкцию металлической части крыши за 110 млн рублей. Работы будут проходить летом и не повлияют на работу театра, сообщили ТАСС в пресс-службе "Глобуса".

Здание театра "Глобус", который в прошлом носил имя Театра юного зрителя (ТЮЗ), имеет форму парусного судна, где окна выполняют роль иллюминаторов, а крыша - паруса. Здание было запроектировано в 1966 году выдающимся архитектором Михаилом Стародубовым, а также заслуженным архитектором РФ Анатолием Сабировым. Ключ от построенного здания директор театра из-за сложностей со строительством объекта необычной формы получил только в 1984 году, спустя пять лет проект здания отметили серебряной медалью ВДНХ СССР. Крыша театра с того момента не реконструировалась.

"Предполагается выделение субсидии из бюджета Новосибирской области на реконструкцию крыши. <…> В планах театра - осуществить работу с крышей в период летнего отпуска 2019 года", - сообщили в театре.

Как сказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры, работы по реконструкции включены в паспорт регионального проекта "Культурная среда", который реализуется в рамках нацпроекта "Культура". Виды работ не уточняются, однако театр не будет пересматривать концепцию здания и менять его внешний облик.

О театре

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - один из крупнейших и старейших театров Новосибирска, в залах которого ежедневно собирается от 600 человек. "Глобус" позиционирует себя как театр со спектаклями для широкой зрительской аудитории: на одной сцене можно увидеть разнообразные художественные стили, школы и направления. Благодаря обширному репертуарному диапазону театр является частым гостем ежегодных театральных фестивалей, на его счету - больше 20 крупных наград за последнее десятилетие, включая престижную премию правительства РФ имени Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Постановки театра получили пять "Золотых масок", а номинированы были около 24 раз.

В Новосибирской области на реализацию национального проекта "Культура" до 2024 года планируется направить 1 млрд 643 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов. По итогам реализации нацпроекта к концу 2024 года количество посещений организаций культуры в регионе должно возрасти на 15%, а число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - в пять раз. Запланированы создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов организаций культуры, оснащение их современным оборудованием, повышение квалификации творческих и управленческих кадров, грантовая поддержка любительских творческих коллективов, некоммерческих организаций, создание виртуальных концертных залов и выставочных проектов.