В Новгородской области рекультивируют по нацпроекту более 30 га мусорных полигонов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 марта /ТАСС/. Более 30 га земель, занятых мусорными полигонами, будут рекультивированы в Новгородской области в рамках национального проекта "Экология" до 2024 года. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в понедельник министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Владимир Королев.

Регион принимает участие в подпрограммах "Чистая страна" и "Организация комплексной системы обращения с отходами", реализует семь региональных проектов, направленных на рекультивацию полигонов с отходами.

"Мы должны с вами 30 с лишним гектар, на которых находится большое количество мусора, провести рекультивацию. Это свалки в Крестцах, Пестово, Поддорье и в других районах", - сказал Королев. Министр уточнил ТАСС, что на рекультивацию одного из полигонов в Чудовском районе объемом порядка 6 га из федерального и областного бюджетов выделено более 30 млн рублей. Финансирование по остальным полигонам будет определено после проведения экспертизы.

По подпрограмме "Организация комплексной системы обращения с отходами" в области будет организована система раздельного сбора мусора и предполагается строительство комплексов по сортировке отходов, сообщил региональный министр. Такие центры, по его словам, планируется организовать в Боровичском, Пестовском и Валдайском районах. Уже построены и готовы к открытию мусоросортировочные комплексы в городе Окуловка и Старая Русса. Ранее в регионе работал только один подобный комплекс в Великом Новгороде.

Королев отметил, что в области ежегодно образуется порядка 240 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Он добавил, что власти к 2024 году ставят задачу повысить объем мусора, который отправляется на переработку, до 30%. "На сегодня мы отбираем порядка 5-8%", - пояснил министр. По мнению Королева, новая система будет способствовать развитию бизнеса по переработке твердых бытовых отходов, в частности использованных автомобильных шин, бумаги.

Область, по его словам, также рассматривает возможность открытия в регионе мусоросжигающих заводов с учетом опыта Финляндии, но в отдаленной перспективе.