ММК инвестирует в экологическую программу "Чистый воздух" 21,7 млрд руб. до 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) планирует до 2025 года за счет 21,7 млрд рублей собственных инвестиций в реализацию городской экологической программы "Чистый воздух" сократить выбросы в атмосферу более чем на 18 тыс. тонн ежегодно, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

В федеральный проект "Чистый воздух", который является частью нацпроекта "Экология", в конце прошлого года вошли мероприятия по снижению выбросов более чем на 20% загрязняющих веществ от транспорта, промышленных и теплоэнергетических предприятий в атмосферный воздух ряда российских городов, в том числе и Магнитогорске.

"Проекты ММК, включенные в комплексный план правительства по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Магнитогорске, являются для компании ключевыми. Их реализация позволит снизить выбросы более чем на 18 тыс. тонн в год. Затраты на воздухоохранные мероприятия составят 21,7 млрд рублей", - сообщил представитель пресс-службы.

Предполагается, что выбросы веществ 1-2 класса, которые относятся к разряду чрезвычайно и высоко опасных, будут снижены в 10 раз.

"В ряду ключевых проектов этого периода, позволяющих качественно изменить экологическую ситуацию в Магнитогорске, следует назвать строительство пятой аглофабрики, строительство комплекса коксовой батареи №12, строительство новой доменной печи", - отметили в пресс- службе ММК.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Его реализация началась 1 октября 2018 года.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов - федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".