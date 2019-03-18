Топилин сообщил, что пособия на третьего ребенка получают 700 тыс. российских семей

ГОРКИ, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 700 тыс. семей в России получают пособия на третьего ребенка, сообщил в понедельник журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Уже сейчас, если говорить о пособии на первого ребенка, более 260 тыс. семей получают это пособие на протяжении двух с половиной месяцев [2019 года]. По третьему ребенку - <...> здесь уже порядка 700 тыс. получателей", - сказал он.

Топилин также сообщил, что Минтруд на этой неделе планирует внести на рассмотрение правительства законопроект об изменении с 1 января 2020 года условий получения пособия на первого и второго ребенка: предполагается, что на них смогут претендовать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов (сейчас он не должен превышать 1,5). "В результате это пособие будут получать не порядка 45% семей от всех, в которых родились первые дети, как сейчас, а около 70%. То есть, с 2020 года охват этими мерами поддержки значительно увеличится, и будут предусмотрены соответствующие средства - порядка 17-18 млрд рублей дополнительно с 2020 года, которые потребуются на расширение программы", - добавил министр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - Топилин.

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" включает в себя ежемесячные денежные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет, выдачу сертификатов на материнский капитал, предоставление кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке 6%, осуществление экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.