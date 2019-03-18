Володин поддержал поручение Медведева регионам о сроках работы по нацпроектам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева регионам о сроках работы по национальным проектам позволит эффективно их реализовать, а также выполнить госпрограммы. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

14 марта депутаты единогласно приняли постановление об обращении к Медведеву в связи с несвоевременным получением субъектами РФ средств на реализацию национальных проектов и государственных программ. В понедельник глава правительства потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение.

"Председателем правительства оперативно рассмотрено обращение Госдумы. Мы поддерживаем принятое премьер-министром решение о необходимости реализации национальных проектов и госпрограмм сразу после принятия бюджета, а также запуск необходимых процедур, в том числе конкурсов с 1 января", - подчеркнул спикер. По его мнению, это решение "снимет огромное количество проблем и, что самое главное, позволит эффективно реализовать нацпроекты и госпрограммы".

"Если в соответствии с этим решением уже в текущем году начнется реализация поручения, то можно успеть многое сделать и уже с середины мая приступить к строительным работам", - считает политик. Теперь дело за регионами, констатировал он.

На пленарном заседании, где рассматривалось обращение, Володин выразил уверенность, что регионы поддержат парламентариев. Он назвал ситуацию парадоксальной. "С одной стороны, регионы говорят, что им средства не направляют, договора не подписаны, а с другой стороны, исходим из норм прямого действия Бюджетного кодекса, который им не запрещает начинать процедуры реализации национальных проектов", - сказал председатель Госдумы.