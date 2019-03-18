Ученые на Урале разработали способ производства важного компонента вакцин из куриных яиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского аграрного университета (УрГАУ) разработали технологию получения дорогостоящего компонента для создания вакцин от множества заболеваний из куриного яйца. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе УрГАУ. Разработка и внедрение в производство современных технологий выполняются в рамках реализации научно-технических проектов в соответствии с национальным проектом "Наука".

В вузе сообщили, что технология связана с созданием идеальной модели инкубационного яйца для получения аллантоисно-амниотической жидкости - драгоценного сырья для широкого спектра вакцин. Ее авторы - доцент Уральского аграрного университета Светлана Харлап и ее научный руководитель, профессор кафедры производства и переработки сельскохозяйственной продукции вуза Ольга Горелик. Два года назад Харлап выиграла полумиллионный грант в рамках программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям. За это время ученые изучили в лаборатории около 20 тысяч куриных яиц.

Как уточнили в пресс-службе, аллантоисно-амниотическая жидкость входит в состав вакцин от гриппа, туберкулеза, сифилиса, гепатита и многих других. Стоимость 10 миллилитров вещества составляет порядка 70 долларов. От одной птицы, по подсчетам ученых, в год можно получать до 2,5 литров этого компонента. По информации пресс-службы, в России пока нет предприятий по производству яиц для фармацевтической промышленности.

"Птицеводство - не только важная составляющая АПК, но и источник сырья для фармацевтической промышленности. <…> Сегодня мы смогли выявить кросс птицы и морфометрические характеристики яйца, которые позволят заменить иностранных поставщиков сыворотки. По результатам внедрения в производство это направление может стать основным источником дохода для любой птицефабрики", - приводит пресс- служба слова разработчика метода Харлап.

В понедельник ученые подали заявку на патент своей разработки в России.