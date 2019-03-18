Более 40 регионов начали создавать образовательные центры по модели "Сириуса" в Сочи

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" в Сочи подписал соглашения о сотрудничестве в поиске и развитии талантов с 44 регионами, до 2021 года центры по модели "Сириуса" будут созданы во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Сегодня мы уже подписали соглашения о сотрудничестве в поиске и развитии талантов с 44 регионами, до 2021 года центры по модели "Сириуса" будут созданы во всех регионах России. Деятельность "Сириуса" - это пример решения задач, заложенных в национальный проект "Образование". В нем заложена именно логика раскрытия и развития одаренности, талантов у каждого ребенка, поэтому один из его проектов называется "Равные возможности для каждого". Но добиться этого можно только объединив усилия всех заинтересованных сторон: власти, бизнеса, науки, общества. Образовательная модель, созданная центром "Сириус" показывает, как именно это можно сделать", - сказала Шмелева.

Региональные центры выявления и поддержки одаренных детей создаются по стране в соответствии с поручением президента РФ Федеральному Собранию в декабре 2016 года. Предполагается, что до 2021 года будет создано 85 региональных центров во всех субъектах Российской Федерации.

Центр для одаренных детей

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи создан по инициативе президента России Владимира Путина. Для организации работы центра 24 декабря 2014 года был учрежден фонд "Талант и успех", Путин возглавил его попечительский совет. Фонд был создан на основе добровольных взносов.

Центр призван охватить большее число одаренных детей из всех регионов, а также создать систему социальных связей, объединяющую в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы. Особое внимание уделяется формированию лидерских навыков детей, умению управлять своими проектами, развитию математического и творческого мышления.

Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте 10-17 лет из разных регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства. Образовательные программы рассчитаны на 24 дня и включают в себя занятия по специальности, есть также общеобразовательные занятия на протяжении всего учебного года. Центр работает круглый год, проезд и пребывание детей в нем бесплатные.