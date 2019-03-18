Около 3 млрд рублей направят на развитие культуры в Волгоградской области до 2024 года

ВОЛГОГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 3 млрд рублей планируется выделить на реализацию нацпроекта "Культура" в Волгоградские области до 2024 года, сообщил ТАСС в понедельник заместитель губернатора - председатель комитета культуры региона Владимир Попков.

"Национальный проекта "Культура" рассчитан на 6 лет - с 2019 по 2024 год. Финансирование различных программ в регионе в рамках нацпроекта планируется на сумму около 3 млрд рублей", - сказал Попков.

Он уточнил, что одним из крупнейших мероприятий станет реконструкция объекта культурного значения "Училище Кулибина (кинотеатр "Победа")", где позже разместится Волгоградский областной театр кукол. Планируемый объем финансирования на 2019-2020 гг. - около 500 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году планируется сформировать национальный молодежный симфонический оркестр региона. "Зачисление в его первый состав планируется по итогам Всероссийского конкурса артистов симфонических оркестров. К 2024 году в регионе планируется создать 26 современных кинозалов, а в 2020-2022 годах для обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах районными домами культуры Волгоградской области будут приобретены 18 автоклубов", - пояснил замгубернатора.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.