Три школы построят в Кабардино-Балкарии до конца 2020 года

НАЛЬЧИК, 18 марта. /ТАСС/. Три школы построят в двух районах Кабардино-Балкарии (КБР) и городе Нальчике до конца 2020 года, что позволит создать около 2 тыс. ученических мест. Об этом сообщил министр просвещения, науки по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

Строительство ведется в рамках приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" нацпроекта "Образование". В 2018 году общий объем привлеченных средств из федерального бюджета на строительство школ составил более 1 млрд рублей.

"В 2018 году завершено строительство здания лицея № 1 города Нарткала Урванского района на 825 мест, построена школа в селении Ташлы-Тала Лескенского района на 96 ученических мест, начато строительство новой школы в городе Нальчике на 1224 ученических мест со сроком завершения в 2019 году. В текущем году предусмотрено начало строительства школы на 500 мест в городе Чегеме и станице Солдатской на 250 мест со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 году", - сказал Кумыков на заседании коллеги министерства.

Он добавил, что также ведется строительство 19 пристроек к действующим детсадам для создания 860 мест. "В 2019 году предусмотрено начало строительства 29 новых зданий и пристроек к функционирующим учреждения дошкольного образования для создания 2 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет", - отметил министр.

По его данным, в регионе 32 школы занимаются в две смены - 9,4% учащихся.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.