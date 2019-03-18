Вузы Петербурга подадут заявки на создание научно-образовательных центров в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургские вузы подадут заявки на создание Национальных образовательных центров в 2019 году, рассказал ТАСС в понедельник вице-губернатор города Владимир Княгинин, курирующий развитие науки и профессионального образования. Он отметил, что, скорее всего, на создание подобных центров на своей базе будут претендовать Университет ИТМО и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

"Ожидаем, что в ближайшие недели будет согласована конкурсная документация на создание научно-образовательных центров (НОЦ). Будет непросто, но на НОЦ мы, тем не менее, пойдем. Понятно, что инициатива за образовательным учреждением, скорее всего, будет ИТМО и Политех. Они соответствуют важному требованию - у них есть крупные индустриальные партнеры и возможность реализации крупных проектов полного цикла от идеи до создания готового экспортного продукта", - сказал Княгинин.

По его словам, побороться за одно из пяти мест в программе создания НОЦ на 2019 год будет непросто. "Выиграть что-то будет крайне тяжело, потому что из первой пятерки три президент уже номинировал в своем послании", - отметил вице-губернатор.

При этом, сказал Княгинин, даже если заявки петербургских образовательных центров не будут отобраны в 2019 году, то они будут повторно подаваться и в последующие годы. Кроме того, те наработки, которые будут получены в ходе подготовки заявок, будут использованы для дальнейшего развития университетов, вне зависимости от решения о создании на их базе НОЦ.

Национальный проект "Наука" предполагает создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.