Более 40 млн рублей направят на соцобслуживание пожилых людей в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области в 2019 году направят более 40 млн рублей на развитие системы социального обслуживания пожилых и инвалидов, включая развитие системы долговременного ухода за ними. Средства, в частности, пойдут на обучение соцработников и закупку транспорта для социальных служб, сообщила в понедельник ТАСС министр труда и социальной защиты населения Новгородской области Анна Тимофеева.

Новгородская область - один из 12 пилотных регионов, которые создают на своей территории систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Мероприятия проходят в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Планируется, что к концу 2024 года система ухода будет внедрена во всей стране.

"В этом году из федерального и областного бюджетов мы получим порядка 20 млн рублей на покупку 10 автомобилей для работы "Мобильных бригад". Также из областного бюджета на поддержку системы долговременного ухода было выделено 10 млн рублей, и 11 млн рублей в регион направлено из федерации на основные направления этого проекта", - сказала Тимофеева.

"Мобильные бригады" выезжают на дом по заявкам и помогают нуждающимся, например, с покупкой продуктов или уборкой дома, а также содействуют в получении медицинского обслуживания - отвозят пожилых людей в больницу или оказывают экстренную доврачебную помощь. Как пояснила министр, в 2019 году в рамках совершенствования системы долговременного ухода будет изменен принцип работы службы "Мобильная бригада". Теперь помимо соцработников по необходимости бригада будет включать также медиков, сотрудников центра занятости, фонда социального страхования.

По словам Тимофеевой, часть средств пойдет на обучение порядка 100 сотрудников социальных учреждений, развитие в регионе такой формы поддержки инвалидов, как сопровождаемое проживание, чтобы в дальнейшем люди могли жить самостоятельно. Также пожилые люди и инвалиды получат возможность пройти профориентацию и в дальнейшем устроиться на работу. "Мы хотим максимально развивать их навыки самообслуживания в повседневной жизни на базе наших подведомственных учреждений под присмотром и при поддержке соцработников", - сказала Тимофеева.

Она добавила, что с начала проекта по созданию систему долговременного ухода, в 2018 году, при участии благотворительного фонда "Старость в радость" медики провели офтальмологическое обследование примерно тысячи пожилых людей, которые живут в домах-интернатах. "В этом году в рамках проекта "Старшее поколение" более 740 пожилым людям, проживающим в наших стационарах, предусмотрена вакцинация против пневмококковой инфекции", - сказала министр. Также для пожилых людей возможна организация реабилитации в новгородском гериатрическом центре.