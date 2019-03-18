{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 4,6 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Удмуртии к 2025 году

Для реализации нацпроекта в регион из федерального бюджета поступит около 3,5 млрд рублей, а из республиканской казны - более 107 млн рублей

ИЖЕВСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртской республики планируют расселить из аварийного жилья более 4,6 тыс. человек к 2025 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В период 2019-2025 годов в Удмуртии будет расселено более 4,6 тыс. человек и ликвидировано более 82759 кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гражданам, проживающим в аварийных домах по договору социального найма, будут предоставляться равнозначные жилые помещения, а собственникам предложат денежное возмещение или равноценное жилье. Отмечается, что всего для реализации нацпроекта в рамках направления "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в Удмуртию из федерального бюджета поступит около 3,5 млрд рублей, а из республиканской казны - более 107 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает один трлн рублей.

Около 30 млрд рублей планируют направить в Астраханской области на нацпроекты за 3 года
Средства будут направлены на строительство и ремонт дорог, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, детских садов, школ, домов культуры и современных кинотеатров
Читать полностью