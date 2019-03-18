Более 4,6 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Удмуртии к 2025 году

ИЖЕВСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртской республики планируют расселить из аварийного жилья более 4,6 тыс. человек к 2025 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В период 2019-2025 годов в Удмуртии будет расселено более 4,6 тыс. человек и ликвидировано более 82759 кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гражданам, проживающим в аварийных домах по договору социального найма, будут предоставляться равнозначные жилые помещения, а собственникам предложат денежное возмещение или равноценное жилье. Отмечается, что всего для реализации нацпроекта в рамках направления "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в Удмуртию из федерального бюджета поступит около 3,5 млрд рублей, а из республиканской казны - более 107 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает один трлн рублей.