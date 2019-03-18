Власти Петербурга ожидают получить 74 млн рублей на проект очистки водных объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга до 2024 года рассчитывают получить 74 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя городского комитета по природопользованию Иван Серебрицкий.

"На выполнение проекта "Сохранение уникальных водных объектов", направленного на очистку водотоков в черте Санкт-Петербурга, из федерального бюджета будет выделено 74 млн рублей. Проект уже согласован с Минприроды РФ", - сказал он.

В 2019 году на реализацию проекта из средств федерального бюджета выделено 37 млн рублей, которые направят на расчистку участка русла реки Смоленка, добавил Серебрицкий.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил оперативно очистить от мусора Фонтанку, Мойку, Черную речку, Оккервиль, Охту и другие водные артерии города, сообщили ранее журналистам в пресс-службе аппарата временно исполняющего обязанности губернатора. Очистку рек и каналов Беглов поручил синхронизировать с благоустройством набережных,

Санкт-Петербург намерен принять участие в 3 из 11 федеральных проектов, входящих в нацпроект "Экология". В частности, правительство города ведет переговоры с Минприроды РФ о включении полигона по размещению и захоронению промышленных отходов "Красный Бор" в федеральный проект "Чистая страна". Мусорный полигон находится в списке горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). За последние три года из бюджета Санкт-Петербурга было выделено более 640 млн рублей на поддержание полигона в безопасном экологическом состоянии.

Реализацию второго проекта - "Сохранение уникальных водных объектов" - курирует городской комитет по природопользованию. Третий проект - "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" - реализует комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Для выполнения задач проекта городские власти разрабатывают обновленную территориальную схему обращения с отходами, где будут обозначены совокупный объем образуемого мусора в городе, его виды и классы опасности, все источники образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе. На основе собранных данных будет разработана оптимальная схема маршрутов движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения.