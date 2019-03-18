Магаданские власти рассчитывают по нацпроекту обеспечить трассу "Колыма" экстренной связью

ТАСС, 18 марта. Правительство Магаданской области надеется в рамках национального проекта "Цифровая экономика" завершить оснащение сотовой связью федеральной трассы "Колыма". Об этом в понедельник сказала депутат Госдумы от региона Оксана Бондарь.

По ее данным, для обеспечения связью с 2017 года в регионе было построено четыре автономных пикета, которые помогли обеспечить связью 24% трассы.

"Для нашей Магаданской области очень важно решить вопрос покрытия сотовой связью федеральной трассы "Колыма" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", правительство [региона] уже направило предложение вице-премьеру Акимову, чтобы решить этот вопрос автономными пикетами [экстренной связи]", - сказала она во время круглого стола "Нормативное и правовое регулирование цифровизации в российских регионах".

Также депутат отметила, что регион обеспечил строительство первых четырех таких пикетов, но сейчас принял решение о запросе финансирования у федеральных властей из-за их высокой стоимости. Цена одного пикета составляет порядка 15 млн рублей.

Пикеты экстренной связи необходимы для обеспечения безопасности и оказания помощи людям, которые попали в ДТП или ЧС на дорогах в отдаленных районах области, где нет сотовой связи или какой-либо другой помощи, модули экстренной связи особенно важны зимой. В них предусмотрены теплые комнаты - термобоксы - для отогрева людей, медикаменты и другие средства первой помощи, теплые вещи, запас воды и еды. Также системы обеспечивают возможность экстренного вызова спасателей Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) 112.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.