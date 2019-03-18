Около 740 млн рублей выделят на оснащение детских поликлиник Владимирской области

ВЛАДИМИР, 18 марта. /ТАСС/. Около 740 млн рублей будет направлено до 2021 года на укрепление материально-технической базы детских поликлиник Владимирской области за счет федерального проекта "Развитие детского здравоохранения". Средства позволят привести в соответствие с современными требованиями 25 учреждений, сообщается в понедельник на сайте регионального департамента здравоохранения.

"В рамках нацпроекта 25 учреждений здравоохранения, где оказывают медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, будут приведены в соответствие новым требованиям Минздрава России к организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе департамента со ссылкой на директора ведомства Алексея Мозалева, участие в федеральном проекте позволит "повысить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной медицинской помощи детям, увеличить охват ранней диагностикой заболеваний у детей, усилить профилактическое направление в педиатрии и укрепить материально-техническую базу педиатрической службы".

В ходе реализации проекта планируется закупить цифровые рентген-аппараты, ЛОР-комбайны, аппараты ультразвуковой диагностики, офтальмологическое оборудование и другую современную медицинскую технику. Кроме того, в ближайшие годы будут отремонтированы детские поликлиники и филиалы областной детской клинической больницы, детской городской поликлиники №1 города Владимира, городской больницы №2 города Владимира, Ковровской городской больницы №2, детской больницы округа Муром, детской городской больницы города Гусь-Хрустальный, Судогодской и Камешковской центральных районных больниц и других медицинских учреждений региона.

В нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".