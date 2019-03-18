Более 2,3 млрд руб. выделят на ремонт дорог Тульской области в 2019 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 2,3 млрд рублей намерены выделить на ремонт и строительство дорожной сети Тульской области в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это позволит отремонтировать 197 км дорог, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, общая протяженность дорог в регионе составляет порядка 13,7 тыс. км, из них в нормативном состоянии - чуть более 40% дорог. До 2024 года этот показатель планируют довести до 50%.

"В 2019 году планируется отремонтировать свыше 197 км дорог. В их числе почти 154 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 41 улица в населенных пунктах. На эти цели будет направлено 2 млрд 327 млн рублей, в том числе федеральное финансирование в рамках нацпроекта в размере 938,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что планируется отремонтировать почти 160 км дорог, не вошедших в нацпроект. "При формировании объема ремонтных работ на дорогах области проводилась диагностика состояния асфальтового покрытия, учитывались поручения президента РФ и губернатора Тульской области, предписания ГИБДД и областной прокуратуры, а также такой фактор, как наличие маршрутов общественного транспорта, школьных маршрутов, учреждений здравоохранения", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, в 2018 году было отремонтировано 87 дорог протяженностью чуть более 114 км. Общий бюджет финансирования составил 1 млрд 566 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.