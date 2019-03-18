Совет по нацпроектам. Призыв к немедленному старту и первые шаги

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник призвал региональные власти немедленно начать работу по достижению поставленных в нацпроектах целей - проводить необходимые конкурсы и заключать договоры, не дожидаясь дополнительных отмашек и решений, а глава Минтруда Максим Топилин, руководитель нацпроекта "Демография" заявил, что семьи с детьми уже начали получать серьезную финансовую поддержку.

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Национальный проект "Демография", реализация которого началась 1 января 2019 года, стал главной темой заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в понедельник в Горках. "Бюджет [нацпроекта "Демография"] за счет всех источников составит более 3 трлн рублей за предстоящие шесть лет. Это деньги огромные, нам нужно четко понимать, какие новые возможности, какие риски здесь могут возникнуть, чтобы поддержка, которую мы оказываем людям, стала более ощутимой и максимально ориентированной на реальные потребности семей с детьми, молодежи, пенсионеров - всех, кто в этом проекте принимает участие", - подчеркнул Медведев. Демография в центре внимания Темами заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник стали финансовая поддержка семей при рождении детей, профессиональное обучение пожилых граждан и строительство организаций социального обслуживания. Нацпроект "Демография" включает в себя ежемесячные денежные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет, выдачу сертификатов на материнский капитал, предоставление кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке 6%, осуществление экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. В своем послании Федеральному собранию президент 20 февраля РФ Владимир Путин поручил обеспечить дополнительные меры поддержки семей, в частности увеличить с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов. Кроме того, Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума. Регионы должны действовать безотлагательно Открывая заседание в Горках, Медведев напомнил, что на реализацию национальных проектов в виде межбюджетных трансфертов регионам в федеральном бюджете предусмотрено "весьма значительное финансирование", в 2019 году - около 600 млрд рублей. Он указал, что со своей стороны правительство сделало все необходимое для старта национальных проектов: утвердило паспорта национальных проектов, определило целевые показатели, ответственных лиц, выделило огромные финансовые ресурсы.

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"Хочу на что обратить внимание: региональные власти должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансфертов, то есть, проще говоря, после распределения денег в законе о бюджете", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что это касается не текущего года, а всей предстоящей работы над национальными проектами. "То есть этим можно заниматься с 1 января, не позже. Иными словами, можно проводить конкурсы в самом начале года, то есть на основе тех правовых оснований, которые дает федеральный бюджет, можно проводить конкурсные процедуры и заключать договор, а не ждать каких-то других решений. Я хочу, чтобы это все услышали и именно в таком ключе и действовали", - подчеркнул Медведев. Председатель правительства также потребовал от губернаторов подготовить его соответствующее поручение и сегодня же его выпустить, чтобы не задерживать выполнение нацпроектов. Финансовая поддержка семей Глава Минтруда Максим Топилин по итогам заседания президиума сообщил журналистам, что сейчас в регионах уже начались выплаты по различным видам пособий и мерам поддержки семьи. "Мы вовремя заключили все необходимые соглашения. Уже сейчас, если говорить о пособии на первого ребенка, более 260 тыс. семей получают его на протяжении двух с половиной месяцев, по третьему ребенку пособие выплачивается уже пять лет, его получателями являются 700 тыс. семей", - сказал министр. Поручения президента РФ Владимира Путина, которые были даны по итогам его послания Федеральному собранию в феврале, также находятся в фокусе внимания правительства. Так, Минтруд подготовил проект закона, чтобы с 1 января 2020 года изменить условия получения пособий на первого и второго ребенка. Предполагается, что на них смогут претендовать семьи с доходом до 2 прожиточных минимумов (сейчас он не должен превышать 1,5). Кроме того, по его словам, уже практически подготовлен пакет дополнительных мер поддержки рождаемости на Дальнем Востоке. К примеру, при рождении первого ребенка будет осуществляться выплата дополнительного единовременного пособия в размере двух прожиточных минимумов в каждом регионе. В среднем сумма выплат составит 30 тыс. рублей. Также будет предусмотрена выплата дополнительных 30% к материнскому капиталу при рождении второго ребенка - порядка 130-140 тыс. рублей. Также из средств федерального бюджета будет софинансироваться ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости в субъекте. "Мы до 1 апреля окончательно пакет мер в правительство внесем, он уже почти согласован с Минфином. Выплаты будут осуществляться с 1 января задним числом", - подчеркнул Топилин. Внимание старшему поколению Помимо финансовой поддержки семей на заседании президиума Совета по нацпроектам был затронут вопрос профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. Нацпроектом "Демография" предполагается, что пожилые россияне с 2019 года смогут проходить обучение востребованным в экономике профессиям. В реализации мероприятий примут участие органы государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости и образования, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", образовательные организации, работодатели.