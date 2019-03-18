Совет по нацпроектам. Призыв к немедленному старту и первые шаги

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник призвал региональные власти немедленно начать работу по достижению поставленных в нацпроектах целей - проводить необходимые конкурсы и заключать договоры, не дожидаясь дополнительных отмашек и решений, а глава Минтруда Максим Топилин, руководитель нацпроекта "Демография" заявил, что семьи с детьми уже начали получать серьезную финансовую поддержку.
Национальный проект "Демография", реализация которого началась 1 января 2019 года, стал главной темой заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в понедельник в Горках.
"Бюджет [нацпроекта "Демография"] за счет всех источников составит более 3 трлн рублей за предстоящие шесть лет. Это деньги огромные, нам нужно четко понимать, какие новые возможности, какие риски здесь могут возникнуть, чтобы поддержка, которую мы оказываем людям, стала более ощутимой и максимально ориентированной на реальные потребности семей с детьми, молодежи, пенсионеров - всех, кто в этом проекте принимает участие", - подчеркнул Медведев.
Демография в центре внимания
Темами заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник стали финансовая поддержка семей при рождении детей, профессиональное обучение пожилых граждан и строительство организаций социального обслуживания.
Нацпроект "Демография" включает в себя ежемесячные денежные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет, выдачу сертификатов на материнский капитал, предоставление кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке 6%, осуществление экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.
В своем послании Федеральному собранию президент 20 февраля РФ Владимир Путин поручил обеспечить дополнительные меры поддержки семей, в частности увеличить с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов. Кроме того, Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума.
Регионы должны действовать безотлагательно
Открывая заседание в Горках, Медведев напомнил, что на реализацию национальных проектов в виде межбюджетных трансфертов регионам в федеральном бюджете предусмотрено "весьма значительное финансирование", в 2019 году - около 600 млрд рублей. Он указал, что со своей стороны правительство сделало все необходимое для старта национальных проектов: утвердило паспорта национальных проектов, определило целевые показатели, ответственных лиц, выделило огромные финансовые ресурсы.
"Хочу на что обратить внимание: региональные власти должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансфертов, то есть, проще говоря, после распределения денег в законе о бюджете", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что это касается не текущего года, а всей предстоящей работы над национальными проектами.
"То есть этим можно заниматься с 1 января, не позже. Иными словами, можно проводить конкурсы в самом начале года, то есть на основе тех правовых оснований, которые дает федеральный бюджет, можно проводить конкурсные процедуры и заключать договор, а не ждать каких-то других решений. Я хочу, чтобы это все услышали и именно в таком ключе и действовали", - подчеркнул Медведев.
Председатель правительства также потребовал от губернаторов подготовить его соответствующее поручение и сегодня же его выпустить, чтобы не задерживать выполнение нацпроектов.
Финансовая поддержка семей
Глава Минтруда Максим Топилин по итогам заседания президиума сообщил журналистам, что сейчас в регионах уже начались выплаты по различным видам пособий и мерам поддержки семьи. "Мы вовремя заключили все необходимые соглашения. Уже сейчас, если говорить о пособии на первого ребенка, более 260 тыс. семей получают его на протяжении двух с половиной месяцев, по третьему ребенку пособие выплачивается уже пять лет, его получателями являются 700 тыс. семей", - сказал министр.
Поручения президента РФ Владимира Путина, которые были даны по итогам его послания Федеральному собранию в феврале, также находятся в фокусе внимания правительства. Так, Минтруд подготовил проект закона, чтобы с 1 января 2020 года изменить условия получения пособий на первого и второго ребенка. Предполагается, что на них смогут претендовать семьи с доходом до 2 прожиточных минимумов (сейчас он не должен превышать 1,5).
Кроме того, по его словам, уже практически подготовлен пакет дополнительных мер поддержки рождаемости на Дальнем Востоке. К примеру, при рождении первого ребенка будет осуществляться выплата дополнительного единовременного пособия в размере двух прожиточных минимумов в каждом регионе. В среднем сумма выплат составит 30 тыс. рублей.
Также будет предусмотрена выплата дополнительных 30% к материнскому капиталу при рождении второго ребенка - порядка 130-140 тыс. рублей. Также из средств федерального бюджета будет софинансироваться ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости в субъекте. "Мы до 1 апреля окончательно пакет мер в правительство внесем, он уже почти согласован с Минфином. Выплаты будут осуществляться с 1 января задним числом", - подчеркнул Топилин.
Внимание старшему поколению
Помимо финансовой поддержки семей на заседании президиума Совета по нацпроектам был затронут вопрос профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. Нацпроектом "Демография" предполагается, что пожилые россияне с 2019 года смогут проходить обучение востребованным в экономике профессиям. В реализации мероприятий примут участие органы государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости и образования, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", образовательные организации, работодатели.
Мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию будут охвачены не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста, из них 25 тыс. человек - с использованием инфраструктуры Союза "Молодые профессионалы".
Топилин рассказал журналистам, что в регионах программы переобучения лиц предпенсионного возраста уже начались. Сейчас в образовательных программах заняты порядка 2,5 тысяч пожилых граждан. "Почти 45 регионов уже приступили к этой работе, наиболее активно тут работают Башкирия, Татарстан, очень неплохо работают Рязанская область, Ставрополье, они достаточно быстро обороты набирают. До конца этого месяца уже все регионы начнут практические действия", - отметил Топилин.
Контроль за реализацией нацпроекта
Министр также добавил, что поручения Медведева по своевременному освоению средств находятся под контролем. "Мы работаем в постоянном режиме с органами исполнительной власти субъектов, чтобы они в кратчайшие сроки завершали конкурсные процедуры. Понятно, что есть конкурсы попроще, есть - сложнее. Например, там, где стройка, конкурсные процедуры не такие простые, но по нашей части, там, где идет речь о строительстве учреждений социально обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов), мы рассчитываем, что в конце марта - середине апреля, все конкурсы в регионе будут отыграны, и уже строители выйдут на стройку", - подчеркнул Топилин.
Он уточнил, что контроль за строительством будет осуществляться в том числе и с помощью видеонаблюдения. "В целом все идет в штатном режиме, будем исполнять все те поручения, которые даны", - заключил министр.
Национальный проект "Демография"
К 2024 году нацпроект "Демография" поможет гражданам поддерживать здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, пожилым людям - продлить период активной жизни, а тем, кому состояние здоровья не позволяет сохранить активность, обеспечит достойный долговременный уход. Для семей с детьми предусмотрены меры финансовой поддержки, а для мам дошкольников - возможности для профессионального роста, а также дополнительные места в детских садах и яслях.