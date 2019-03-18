Эксперт: приоритетом рекультивации полигона "Красный Бор" должна быть переработка отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Рекультивация крупнейшего полигона промышленных химических отходов "Красный Бор" под Санкт-Петербургом, которую планируется провести в рамках нацпроекта "Экология", должна включать не только ликвидацию накопленного ущерба, но и переработку отходов. Такое мнение высказал ТАСС руководитель рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при правительстве РФ, заместитель председателя Общественно-делового совета нацпроекта "Экология" Рашид Исмаилов.

"Решение проблемы Красного Бора - это одна из самых горячих экологических точек нашей страны, потому что там отходы самого высокого класса опасности, и они десятилетиями законсервированы. Нужно ликвидировать накопленный ущерб, но и мощности по переработке должны быть, в этом суть реформы - ориентироваться на переработку. В любом случае, мощности по переработке должны быть, и переработка должна быть приоритетом", - сказал Исмаилов ТАСС.

По его мнению, в процессе рекультивации могут быть созданы локальные мощности по утилизации, и они должны быть мобильными, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в других местах, где есть опасные отходы.

Решение проблемы крупнейшего в России предприятия по размещению и захоронению промышленных отходов, созданного в 1960-х годах и накопившего более двух млн тонн химикатов, планируется заложить в приоритетный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Полномочия федерального оператора по утилизации опасных отходов, согласно законопроекту, подготовленному Минприроды, будут закреплены за госкорпорацией "Росатом". Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга в понедельник, глава "Росатома" Алексей Лихачев обсудил с врио губернатора города Александром Бегловым вопросы рекультивации полигона и подтвердил готовность корпорации участвовать в этом проекте.

Как приступить к проекту

Заслуженный эколог Российской Федерации, руководитель рабочей группы по обращению с отходами Министерства экологии Московской области Андрей Пешков отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что перед реализацией такого сложно проекта предстоит еще разработать недостающие технологии, обучить персонал.

"Нормативно-методические документы, апробированные и аттестованные технологии рекультивации полигонов по размещению опасных отходов, к которым в частности относится "Красный Бор", в России пока не разработаны, также как и не подготовлены соответствующие специалисты. В первую очередь необходимо решить эти задачи", - отметил Пешков.

Глава "Росатома" во время беседы с Бегловым отметил, что корпорация имеет большой опыт по рекультивации объектов накопленного вреда, располагает собственной научно-технической базой и высококвалифицированным персоналом для реализации такого проекта. При этом он подтвердил, что первым этапом работы на полигоне будет проведение инженерных изысканий и исследований, подготовка концепции комплексных технологических решений. После согласования концепции будут произведены исследования по апробированию технологий, разработана проектная и рабочая документация.

Лихачев отметил, что "Росатом" сможет приступить к реализации проекта сразу после распоряжения правительства России об утверждении источников финансирования, заказчика и порядка привлечения исполнителя.

Источники финансирования

Беглов сказал, что ситуация с полигоном находится на контроле у властей города, но чем быстрее начнется реализация проекта и чем быстрее к ней подключатся федеральные структуры, тем надежнее получится обезопасить окружающую территорию. Представители органов власти Петербурга отмечают, что город не сможет взять на себя полностью финансирование проекта по рекультивации полигона.

"Рекультивация полигона по размещению и захоронению промышленных отходов "Красный Бор" исключительно за счет городского бюджета будет крайне затруднительна, так как необходимым объемом средств город не располагает. Однако правительство Санкт-Петербурга предпринимает все необходимые меры для сдерживания негативного воздействия проблемного объекта на окружающую среду. Возможно, стоило раньше инициировать получение федеральной субсидии на рекультивацию полигона", - сказала ТАСС председатель профильной комиссии по экологической защите населения в Законодательном собрании Петербурга, депутат фракции "Справедливая Россия" Надежда Тихонова.

Возможность участия ГК "Росатом" в рекультивации "Красного Бора", по ее мнению, "вселяет уверенность в то, что проект будет реализован, учитывая соответствующий опыт компании".

Международный интерес

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, в 2014 году прием отходов прекратился.

"Красный Бор" включен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Этот список создали в начале 1990-х годов в рамках усилий ХЕЛКОМ по содействию международному сотрудничеству и координации для решения наиболее острых экологических проблем Балтийского моря.

В 2016-2018 годах на полигоне был реализован комплекс мер по обеспечению экологической безопасности, ликвидации аварийной ситуации в паводковый период. На эти цели из бюджета Санкт-Петербурга было выделено более 600 млн рублей.

В феврале 2018 года специалисты из Финляндии взяли пробы веществ, хранящихся в резервуарах "Красного Бора", чтобы найти оптимальный способ их обезвоживания и дальнейшей рекультивации полигона. В сентябре после встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Финляндии Юхи Сипиля было объявлено, что Финляндия и Россия приняли решение о дальнейшем сотрудничестве по вопросу утилизации отходов, финская компания Fortum может стать партнером "Росатома" в части предоставления технологии переработки и утилизации опасных отходов на полигоне "Красный Бор".