Более семи млрд рублей направят на борьбу с онкозаболеваниями в Орловской области

ОРЕЛ, 18 марта. /ТАСС/. Более 7,3 млрд рублей планируется направить до конца 2024 года на борьбу с онкологическими заболеваниями в Орловской области. В частности, благодаря национальному проекту "Здравоохранение" переоснастят областной онкологический диспансер, сказал в понедельник руководитель профильного департамента региона Иван Залогин на расширенном совещании по вопросам нацпроектов при участии временной комиссии Совфеда по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ.

"В рамках реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" планируется проведение переоснащения областного онкологического диспансера, оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с рекомендациями, а так же осуществление информационно- коммуникационной работы. На реализацию данного проекта на 2019-2024 годы запланированы средства в объеме 7,328 млрд рублей", - сказал Залогин.

Большая часть средств поступит из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) - порядка 6 млрд рублей, уточнил руководитель департамента здравоохранения Орловской области. В 2019 году на борьбу с раком направят 1,2 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 270 млн рублей, еще почти 950 млн рублей - это средства фонда ОМС.

Залогин подчеркнул, что нацпроект позволит вывести в регионе на новый уровень борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так в период с 2019 по 2021 годы современным оборудованием оснастят орловский областной сосудистый центр на базе клинической больны и три первичных сосудистых отделения: в Ливенской и Мценской районных больницах и больнице скорой помощи им. Семашко.

Всего на реализацию этого направления выделят 255 млн рублей. В этот же период более 126 млн рублей направят на развитие системы первичной медико-санитарной помощи - оснастят три фельдшерско-акушерских пункта, купят по три флюорографа и маммографа.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.