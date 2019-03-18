На строительство магистральной ВОЛС на Чукотке в 2019 году направят 234 млн рублей

ТАСС, 19 марта. Чукотский округ получит в 2019 году 234 млн рублей из федерального бюджета на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с Камчатки в рамках национальной программы "Цифровая экономика", сообщили ТАСС во вторник в окружном правительстве.

"В рамках присоединения Чукотского округа к единой сети электросвязи России предусматривается создание ПВОЛС (ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи) от Петропавловска-Камчатского к Анадырю. Финансирование мероприятия предусмотрено федеральным проектом "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". В 2019 году на эти цели Чукотскому округу будет выделено 234 млн рублей", - сказали в правительстве Чукотского округа.

Там пояснили, что общий объем финансирования из федерального бюджета на 2019-2022 годы составит 6,92 млрд рублей. "К 2022 году между Петропавловском-Камчатским и Анадырем будет создана магистральная оптоволоконная линия пропускной способностью не менее 100 Гбит/с, что обеспечит 20 тыс. жителей Чукотки (40% от общей численности) современными услугами связи", - отметили правительстве округа.

Там добавили, что параллельно будут вестись работы по прокладке ВОЛС на участках Омсукчан - Песчанка - Кекура - Билибино и Билибино - Певек. Транспортная сеть связи на территории округа обеспечит охват 11,7 тыс. жителей (24% населения Чукотки).