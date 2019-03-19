Финалисты "Дежурного по планете" создали установку для бурения неземного грунта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Финалисты программы "Дежурный по планете", которую поддержало Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), создали рабочий прототип установки для ультразвукового бурения неземного грунта. Разработка может использоваться для исследования лунного грунта, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Кружкового движения.

Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука". Организаторами программы "Дежурный по планете" выступают Кружковое движение НТИ, Образовательный центр "Сириус" (Фонд "Талант и успех"), Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), госкорпорация "Роскосмос" и Фонд содействия инновациям.

"Рабочий образец школьники из Бийска (Алтайский край) представили в финале конкурса по разработке прототипов космических систем, устройств и аппаратов, который прошел в образовательном центре "Сириус". <…> Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта. Но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта",- сообщили в пресс- службе.

Со ссылкой на ученика 9 класса школы №3 Бийска Андрея Пивоварова в пресс-службе пояснили, что в предстоящих миссиях по освоению Луны для получения проб лунного грунта предлагается использовать дорогое криогенное бурение. Школьники предложили технологию ультразвукового сверления, оно более экономичное и требует меньше энергии. При этом важно, что ультразвуковое бурение нагревает грунт максимум на 10 градусов, в то время как обычное может повысить температуру на 100 градусов, из-за чего характеристики грунта меняются.

Школьники продолжат дорабатывать прототип на базе Центра молодежного инновационного творчества в Бийске. С дальнейшей экспертизой технологии помогут специалисты Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН.

Участниками космической программы в "Сириусе" стали 93 старшеклассника из 24 регионов России. Программа "Дежурный по планете" реализуется в рамках Национальной технологической инициативы и включает пять конкурсов по трем направлениям: малые спутники, бортовые системы и космические миссии; наземный сегмент; использование и обработка космических данных. В финале школьники представили 13 прототипов, в том числе автономный планетоход, комплекс для старта ракет из стратосферы, несколько рабочих моделей наноспутников, поворотную антенну для приема телеметрии со спутников формата CubeSat и др. С разработками участникам помогали около 50 экспертов из Сколтеха, ЦНИИмаш, РКК "Энергия", Фонда "Талант и успех", Фонда содействия инновациям и других организаций.