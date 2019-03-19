Власти направят 330 млн рублей на улучшение городской среды в Забайкалье

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2019 году направят 330 млн рублей на формирование современной городской среды. Эти средства выделены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы региона.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году на благоустройство 42 населенных пунктов Забайкальского края будет направлено 330 млн рублей - это субсидии из федерального и краевого бюджетов", - сказали в пресс-службе.

Основные средства пойдут на развитие Читы, городов Краснокаменск, Нерчинск, Борзя и Шилка - благоустройство парков, скверов и других общественных территорий. По словам министра территориального развития края Виктора Паздникова, уже утверждены проекты благоустройства и проведены общественные слушания, до 1 мая должны быть получены положительные заключения госэкспертизы, а до 1 июля - подписаны муниципальные контракты на выполнение работ.

Как уточнили ТАСС в администрации губернатора Забайкальского края, всего в рамках нацпроекта до конца 2024 года в регионе планируют обустроить более 500 общественных территорий.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в 2016 году приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Всего на исполнение нацпроекта в 2019-2024 годах планируется потратить свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и более 7 млрд рублей из внебюджетных источников.