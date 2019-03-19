Более 700 НКО претендуют на субсидии в рамках нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Экспертный совет рассмотрит более 700 заявок от некоммерческих организаций (НКО), претендующих на субсидии в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры РФ со ссылкой на заявление администратора нацпроекта, замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.

"Всего по конкурсу нам поступили 864 заявки. Мы провели предварительную экспертизу и отсеяли 152 из них как несоответствующие условиям конкурса. Таким образом, оставшиеся 712 заявок нам предстоит рассмотреть и совместно выбрать наиболее достойные", - сказала Ярилова на первом заседании экспертного совета по отбору некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета для реализации творческих проектов в сфере культуры.

По словам Яриловой, заявки будут рассмотрены членами экспертного совета в течение 10 дней, после чего состоится еще одно заседание, на котором будут окончательно отобраны все получатели субсидий по проведенному конкурсу. Замминистра культуры РФ напомнила, что на субсидии могут претендовать проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов страны, а также популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

В состав экспертного совета по отбору НКО вошли представители Министерства культуры и подведомственных организаций, Министерства просвещения, Министерства промышленности и торговли, Союза художников России, Общественной палаты, центра "Гражданское общество и социальные коммуникации".

Федеральные средства выделены на 100 творческих проектов. Максимальный объем бюджетных средств на один проект составляет 3 млн рублей. В приоритете - межрегиональные проекты. Их реализация должна осуществляться на территории РФ и завершиться до 1 декабря 2019 года.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.